Rize’de 9 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Rize’nin Çarşı Mahallesi’nde, 9 katlı bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevrede paniğe neden oldu.
Rize’nin merkez ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi’nde bulunan 9 katlı bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Çevrede paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Etiketler: #Rize #çatı yangını
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