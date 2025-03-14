Rize’de 9 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Rize’nin Çarşı Mahallesi’nde, 9 katlı bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Rize’de 9 katlı binanın çatısında yangın çıktı
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İHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 16:24

Rize’nin merkez ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi’nde bulunan 9 katlı bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Çevrede paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.


Etiketler: #Rize #çatı yangını

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