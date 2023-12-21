Esenyurt’ta şüpheli ölüm: Yaşadığı evin balkonundan düştü!

Esenyurt’ta yaşadığı sitede bulunan 10 katlı binanın 9’uncu katından düşen 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 09:36
Esenyurt’ta şüpheli ölüm: Yaşadığı evin balkonundan düştü!
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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 10 katlı binanın 9. kat balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düşen 30 yaşlarındaki S.M. isimli kadın hayatını kaybetti. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken, kadının cansız bedeni ambulans ile adli tıp morguna götürüldü. 

S.M.’nin ölüm nedeni yapılan otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.


Esenyurt Kadın şüpheli kadın ölümü

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