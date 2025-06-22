Hande Altaylı duyurdu: Fatih Altaylı'nın bugün adliyeye çıkarılması bekleniyor!

Gazeteci Fatih Altaylı, bir YouTube yayınında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler kullandığı gerekçesiyle dün akşam gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında 20 Haziran 2025 tarihli yayın nedeniyle ve Türk Ceza Kanunu'nun 310. Maddesi'ndeki "Cumhurbaşkanı'na tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hande Altaylı, eşi Fatih Altaylı'nın bugün Çağlayan Adliyesi'ne çıkarılmasının beklendiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından Altaylı'nın bazı ifadelerinin yer aldığı bir görüntüyü "Suyun ısındı" sözleriyle paylaşmıştı.

Söz konusu videoda, halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömür boyu görevde kalmasına yüzde 70 oranında 'Hayır' dediğine dikkat çeken bir anketi değerlendiren Fatih Altaylı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu oran, çok da beklediğim bir oran. Şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez."

Altaylı ayrıca, "Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden söz etmiyorum, uzak geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Az uz değildir öldürülen, suikasta giden Osmanlı padişahı veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen" demişti.

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