'Eşimi nasıl çalıştırırsınız' diyerek iş yeri sahibi ve çalışanı vurdu
Sakarya'da boşandığı kadının işyerine giden ve 'eşimi nasıl çalıştırırsınız' diye bağırdığı iddia edilen şahıs, iş yeri sahibini ve çalışanı tabancayla vurarak yaraladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, boşandığı kadının çalıştığı şarküteriye giden 40 yaşındaki İbrahim K., "Eşimi nasıl çalıştırırsınız" diye bağırarak tabancayla ateş edip, iş yeri sahibi F.Ç. ile çalışan M.Ç.'yi vurdu. Yaralanan 2 kişi, tedavi altına alınırken, İbrahim K. gözaltına alındı.
ELEKTRONİK KELEPÇEYİ ÇIKARMIŞ
Olay, öğle saatlerinde iş merkezinde meydana geldi. Bir süre önce boşanan ve yaklaşmaması için elektronik kelepçe takılan İbrahim K., eski eşinin çalıştığı şarküteriye geldi. İbrahim K., "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?" diye bağırarak tabancayla ateş edip, iş yeri sahibi F.Ç. ve çalışan M.Ç.'yi vurdu.
İbrahim K., daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbarla iş merkezine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri de İbrahim K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İbrahim K.'nin, elektronik kelepçeyi çıkararak saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
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