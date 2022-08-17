İşyeri sahibinin yokluğundan faydalanıp kasadan 'para' çaldı

İstanbul’da bir kasaba gelen hırsız, işyeri sahibinin lavaboda olmasını fırsat bilerek kasada bulunan bin 500 TL’yi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İHA
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:53
İşyeri sahibinin yokluğundan faydalanıp kasadan 'para' çaldı
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Okmeydanı’nda bir kasap dükkanına gelen bir kişi, işyeri sahibinin lavaboda olmasını fırsat bilerek kasa kısmına yöneldi.

PARAYI ALIP, KAYIPLARA KARIŞTI

Kasayı açarak içerisinde bulunan bin 500 TL’yi çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde hırsızın rahat bir şekilde parayı çaldıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü.


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