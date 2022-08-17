İşyeri sahibinin yokluğundan faydalanıp kasadan 'para' çaldı
İstanbul’da bir kasaba gelen hırsız, işyeri sahibinin lavaboda olmasını fırsat bilerek kasada bulunan bin 500 TL’yi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Okmeydanı’nda bir kasap dükkanına gelen bir kişi, işyeri sahibinin lavaboda olmasını fırsat bilerek kasa kısmına yöneldi.
PARAYI ALIP, KAYIPLARA KARIŞTI
Kasayı açarak içerisinde bulunan bin 500 TL’yi çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde hırsızın rahat bir şekilde parayı çaldıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü.
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