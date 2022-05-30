Eşini darbedip, ikinci kattan attı!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Sevcan Ö., eşi Yaşar Ö. tarafından darbedildikten sonra ikinci kat penceresinden boşluğa itildi. Yaralı kadın tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan Yaşar Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.
Olay saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaşar Ö., evinin salonunda henüz bilinmeyen nedenle eşi Sevcan Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eşini bir süre darbeden Yaşar Ö., ardından oturdukları ikinci kattaki evin penceresinden boşluğa itti.
Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesi’ne götürerek, tedavi altına aldı. Sevcan Ö.’nün vücudundan kırıklar olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, binanın önünde ve evin içerisinde incelemelerde bulundu.
Kaçan Yaşar Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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