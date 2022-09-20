Eşini eve kilitleyip, saatlerce işkence yapan erkek tutuklandı

20 Eylül 2022 Salı, 09:20

Erkek şiddetinde adres bu defa Kocaeli oldu. Bir erkek, bir süredir ayrı yaşadığı kadına öldüresiye işkence etti.

Gültepe Mahallesi Hür Sokak'taki bir apartmanda, anlaşmazlıkları sebebiyle bir süredir ayrı evlerde yaşayan Esra Ü. (33) ve L.Ü. (41) çifti konuşmak için bir araya geldi. L.Ü., konuşmak için eşi Esra Ü.'yü yaşadığı eve çağırdı.

DİŞLERİNİ KIRDI

Bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.Ü., iddiaya göre eşi Esra Ü.'ye saldırdı. Kapıları kilitleyen L.Ü., kadını feci şekilde darbetti.

Bıçakla Esra Ü.'nün parmağını kesmeye çalışan L.Ü., aynı zamanda dişlerini de kırdı. Kanlar içinde yerde kalan kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İçeri giren polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Kadın ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis merkezine getirilerek ifadesi alınan L.Ü. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.