Eşini eve kilitleyip, saatlerce işkence yapan erkek tutuklandı
Kocaeli'de, bir süredir ayrı yaşadığı eşini konuşma bahanesiyle evine çağırıp feci şekilde darp eden ve ardından parmağını kesmeye çalışan şiddet yanlısı erkek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Erkek şiddetinde adres bu defa Kocaeli oldu. Bir erkek, bir süredir ayrı yaşadığı kadına öldüresiye işkence etti.
Gültepe Mahallesi Hür Sokak'taki bir apartmanda, anlaşmazlıkları sebebiyle bir süredir ayrı evlerde yaşayan Esra Ü. (33) ve L.Ü. (41) çifti konuşmak için bir araya geldi. L.Ü., konuşmak için eşi Esra Ü.'yü yaşadığı eve çağırdı.
DİŞLERİNİ KIRDI
Bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.Ü., iddiaya göre eşi Esra Ü.'ye saldırdı. Kapıları kilitleyen L.Ü., kadını feci şekilde darbetti.
Bıçakla Esra Ü.'nün parmağını kesmeye çalışan L.Ü., aynı zamanda dişlerini de kırdı. Kanlar içinde yerde kalan kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İçeri giren polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Kadın ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis merkezine getirilerek ifadesi alınan L.Ü. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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