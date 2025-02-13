Eşini katleden sanığın kızı dinlendi: 'Babam hiçbir zaman cezaevinden çıkamasın'
İstanbul Sultangazi’de boşandığı eşi Pınar Bektaş’ı öldüren Tuncay Sağ, hakim karşısına çıktı. Tanık olarak dinlenen kızı Filiz Sağ, “Gerçekten istediğim tek şey, babamın hiçbir zaman içeriden çıkmaması” dedi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 12 Kasım 2023’te eski eşi Pınar Bektaş’ı silahla yaralayıp ardından boğazını keserek katleden Tuncay Sağ’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, sanık Tuncay Sağ SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
"BABAMIN HİÇBİR ZAMAN ÇIKMASINI İSTEMİYORUM"
Duruşmada çiftin büyük kızı Filiz Sağ tanık olarak dinlendi. Babasına “baba” bile demek istemediğini söyleyen Sağ, “Bize bir fiske bile vurmadı ama anneme yaptıkları bize yetiyordu. Onun anneme bıçağı dayayıp tehdit ettiğine şahidim. Küçük kız kardeşimin annesi olarak buradayım ve babamın hiçbir zaman içeriden çıkmamasını istiyorum” dedi.
"PINAR YILLARCA ŞİDDET VE HAKARETE MARUZ KALDI"
Hayatını kaybeden Pınar Bektaş’ın ablası Müjde Nar da mahkemede tanık olarak ifade verdi. Kardeşinin yıllarca şiddet gördüğünü belirten Nar, “Pınar, biraz fazla para kazanabilmek için gece yarılarına kadar çalışıyordu ama yine de dayak yiyordu. Sessiz, sakin, kimseye zararı olmayan bir insandı. Cinayet günü sanık eve gitmiş ve yanında bir bıçak götürmüştü. O bıçak Pınar’a ait değildi” diye konuştu.
SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ
Sanık Tuncay Sağ ise savunmasında tüm suçlamaları reddetti. "Eşimi ve çocuklarımı seviyordum, hiçbir zaman onlara şiddet uygulamadım. Mahalledeki komşularıma sorabilirsiniz" diyen Sağ, cinayeti bir anda cinnet geçirerek işlediğini öne sürdü.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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