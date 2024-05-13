Eşini öldürüp oğlunu yaraladıktan sonra elinde tüfekle sokak boyunca damadını aradı

Gaziantep’te aile içi tartışmada eşini öldürdükten sonra oğlunu yaralayan şahsın, elinde tüfekle sokak boyunca damadını aradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 13:04
Eşini öldürüp oğlunu yaraladıktan sonra elinde tüfekle sokak boyunca damadını aradı
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Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi’nde iddiaya göre, yaşadıkları evdeki aile içi tartışma sonrası cinnet getiren Halil Özdemir, eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir, oğlu İbrahim Eren Özdemir ve damadı Hanifi Bozkurt’a ateş etti. Olay sonrası tüfekle vurulan eş Zeynep Özdemir hayatını kaybederken oğul İbrahim Eren Özdemir ile damat Hanifi Bozkurt ise ağır yaralandı.

Aile içi tartışmada eşini öldürdükten sonra oğlunu yaralayan Halil Özdemir isimli şahsın, elinde tüfekle sokak boyunca damadını aradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir aracın arkasına saklanan yaralı damadını bularak öldürmek isteyen şahsın, olay yerine gelen polisleri görünce tüfeğini yere bırakıp teslim olması ve sonrasında da yaralı oğlunun ambulansa taşınma anları da saniye saniye yer aldı.

Görüntülerde, zanlının elinde silahla markete girerek damadını ararken "yaralı nereye gitti" diye bağırdığı anlar ve teslim olduktan sonra çevredeki vatandaşların zanlıya tepki gösterme anları de dikkat çekti.

Cinnet getirerek eşini öldüren, oğlu ile damadını da ağır yaralayan katil zanlısı Halil Özdemir’in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Zanlının, gün içerisinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.


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