Eşini öldürüp oğlunu yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kişi, oğlunu da yaraladı. Saldırgan daha sonra 5. kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:24
Eşini öldürüp oğlunu yaraladıktan sonra intihara kalkıştı
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Çukurambar Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde Murat Ç., eşi Derya Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmenin ardından Murat Ç, eşi Derya Ç. ve oğlu C.K.Ç'yi bıçakladıktan sonra 5. kattaki dairesinden atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Derya Ç'nin hayatını kaybettiğini, Murat Ç. ve oğlunun ise yaralandığını belirledi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu, C.K.Ç'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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