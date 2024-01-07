Eski AKP milletvekili Halil Özcan, hayatını kaybetti
Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan (59), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eski TBMM İdare Amiri ve 24, 25, 26, ve 27'nci Dönem AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Özcan'ı hastanede ziyaret etmişti.
Ziyaret sırasında Erdoğan ile Özcan, kısa bir sohbet gerçekleşmişti.
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