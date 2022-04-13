Eski AKP'li vekil DEVA'ya katıldı
Eski AKP Bingöl milletvekili Mahfuz Güler DEVA Partisi'ne katıldı.
21. ve 22. Dönem AKP Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler, Demokrasi ve Atılım Partisi'ne (DEVA) katıldı.
Güler'in rozetini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan taktı.
Geçen hafta 22. ve 23. Dönem Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı DEVA Partisi'ne katılmıştı.
Geçen hafta 22. ve 23. Dönem Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı, bu hafta ise 21. ve 22. Dönem Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler DEVA ailesine katıldı.— DEVA Partisi (@devapartisi) April 13, 2022
Kendilerine hoş geldiniz diyor, Türkiye’nin DEVA’sında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/fByfTRCned
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