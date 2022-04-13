Eski AKP'li vekil DEVA'ya katıldı

Eski AKP Bingöl milletvekili Mahfuz Güler DEVA Partisi'ne katıldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2022 Çarşamba, 21:09
Eski AKP'li vekil DEVA'ya katıldı
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21. ve 22. Dönem AKP Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler, Demokrasi ve Atılım Partisi'ne (DEVA) katıldı.

Güler'in rozetini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan taktı.

Geçen hafta 22. ve 23. Dönem Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı DEVA Partisi'ne katılmıştı.


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