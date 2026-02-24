Eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi mahsur kaldı: Bahçesinden botla tahliye edildi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.02.2026 14:36:00
İHA
Edirne'de etkili olan sağanak yağışların ardından nehir debilerinin yükselmesiyle taşkın riski artarken, eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi de mahsur kalan isimler arasında yer aldı.

Taşkın sularının yükselmesi sonucu bahçesi suyla dolan eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından botla evinin bahçesinden alınarak güvenli bölgeye alındı. O anlar, çevrede bulunan yurttaşlar tarafından da görüntülendi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tahliyenin ardından açıklamalarda bulunan Sedefçi, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Evinde makineye bağlı olarak oksijen cihazı kullandığını ifade eden Sedefçi, "Oksijen makinam jeneratöre bağlı çalışıyor. Jeneratörde sıkıntı yaşanınca belediyeyi arayarak gelip beni almalarını istedim" dedi.

DEVLET SU İŞLERİ'NİN KANAL ÇALIŞMALARINA TEPKİ

Son dönemde Devlet Su İşleri tarafından bölgede yapılan kanal çalışmasına da tepki gösteren Sedefçi, taşkın yaşanmayacağı yönünde kendilerine güvence verildiğini söyledi.

Sedefçi, "Taşkın olmayacak denildi, biz de orada kalmaya başladık. Ancak yapılan kanal hatalarla dolu. Eğimi hatalı yaptılar, zemin hatalı. Beton olması gereken yerleri kumla doldurdular. Hata üstüne hata var. Bakın bugün bot ile buraya geldim" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE ÖNLEMLER SÜRÜYOR

Yetkililer, özellikle nehir kenarlarında ve alçak kesimlerde yaşayan yurttaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunurken, bölgedeki su seviyesinin yakından takip edildiği bildirildi. Tahliye ve güvenlik önlemleri ise sürüyor.

