Eski eşine bıçakla saldırdı, serbest kaldı: ‘Ölürsem hesabını kim verecek?’

Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:36

Güncelleme: 04.09.2023 - 11:36

Olay, 2 Eylül saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Gedik, 2019 yılında boşandığı eşi Halil K. tarafından çalıştığı markette bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı.

Market sahibinin araya girmesiyle kadın ölümden dönerken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Elif Gedik, tedaviye alındı, ardından Çanakkale'ye sevk edildi.

Olay sonrası gözaltına alına Halil K. ise Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Halil K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BİNLERCE SUÇ KAYDI BULUNURKEN SERBEST BIRAKILIYOR"

Eski eşinin serbest bırakılmasının ardından Elif Gedik, tedavi gördüğü hastanede çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Destek isteyen Gedik, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Dün beni yaralayan Halil K., nedense savcı tarafından serbest bırakılıyor. Bu adamın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerekirken, binlerce suç kaydı bulunurken, hapiste yatıp tekrar çıktı. Buna rağmen serbest bırakılıyor. Eğer ben ölürsem bunun hesabını kim verecek? Adalet nerede kaldı?"