Eski eşini boğazından bıçaklayıp ölene kadar başında bekleyen zanlı: 'Pişmanım, bir anlık öfkeyle oldu'

Yayınlanma: 23.06.2024 - 14:52

Güncelleme: 23.06.2024 - 15:22

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda; Afyon’un Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu (48), eski eşi Ayten Çağıran (44) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülkadir Kocaoğlu üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak eski eşini boğazından bıçakladı. Eski eşinin yaşayıp yaşamadığını kontrol eden ve yanına kimseyi yaklaştırmayan Kocaoğlu, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Ayten Çağıran’ın cansız bedeni ise Olay Yeri İnceleme ve Savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

"BİR ANLIK ÖFKE"YMİŞ!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınan Kocaoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Adliyeye sevk edildi. Kocaoğlu sağlık kontrolü çıkışında gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Kocaoğlu’nun emniyetteki ifadesinde Kurban Bayramı’nın son günü Afyonkarahisar’dan Antalya’ya geldiğini ve eski eşini takip ettiğini söylediği öğrenildi. Olay günü de motosikleti ile eski eşi Ayten Çağıran’ı takip ettiğini, durduğu sırada barışmak için konuşmak amacıyla yanına gittiğini ancak tartışmaya başladıklarını belirttiği ve "Pişmanım, bir anlık öfke ile bu durum gerçekleşti" dediği öğrenildi.