Yeniçağ gazetesinin sahibi, eski milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı
İstanbul Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı.
Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Çelik, hastaneye kaldırıldı.
AA'nın aktardığı bilgiye göre, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik’i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı. Çelik’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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