Eski ortaklarını silahla ağır yaraladı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde Halit S. (59), eski ortakları Osman T. (45) ile Suat T.’yi (73) silahla vurarak ağır yaraladı.

Eski ortaklarını silahla ağır yaraladı!
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DHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 16:41

Olay, saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen Kamyon Garajı’nda meydan geldi. Halit S., husumetli olduğu ve nakliye işi yaptığı eski ortakları Osman T. ile Suat T.’nin dükkanına gitti. Burada belindeki silahı çıkartan Halit S., Osman T.’yi göğsünden, Suat T.’yi ise karnından vurarak ağır yaralayıp, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin arından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi Atakum ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Samsun #Cinayet

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