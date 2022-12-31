Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.ç
Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan 38 yaşındaki Sinan Ateş hayatını kaybetmiş, arkadaşı Selman Bozkurt da yaralanmıştı.
Ankara Polisi olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
2 çocuk babası Sinan Ateş'in cenazesi sabah saatlerinde Bursa'ya getirildi.
Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Ateş'in cenazesi merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.
Daha sonra Doç. Dr. Ateş'in cenazesi Ulu Cami'ye götürüldü.
Ulu Cami'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Ateş'in arkadaşları, yakınları, öğrencileri ve aile fertleri katıldı.
Cenaze namazının ardından Ateş'in cenezesi Emir Sultan Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
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