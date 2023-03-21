Eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanının feci ölümü: Cama çarptı, kan kaybından hayatını kaybetti

İzmir'de kendine ait iş yerinde cam kapıya çarparak yaralanan eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:00
Eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanının feci ölümü: Cama çarptı, kan kaybından hayatını kaybetti
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Eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan kendine ait restoranda cam kapıya çarptı.

İddiaya göre, Uslu sinirlenerek kapıya tekme atmak istedi ancak dengesini kaybetti. Uslu'nun bacağı kapının camını kırarak içeri girdi ve bu sırada Uslu'nun aort damarı kesildi.

Olay yerinde çok kan kaybettiği belirlenen Uslu, hastaneye kaldırıldı. 6,5 saatlik bir operasyon geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan Uslu, dün akşam saatlerinde öldü.

Evli ve 2 çocuk babası Muzaffer Uslu'nun CHP Kayseri Milletvekili Aday Adayı, aynı zamanda Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Doktor Sema Karaoğlu'nun kardeşi olduğu biliniyor.

 


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