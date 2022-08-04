Eskişehir ilçeleri! Eskişehir'in kaç ilçesi var? Eskişehir'in ilçe nüfusları kaç? Eskişehir'in ilçe belediyeleri hangi partiden?
Eskişehir Türkiye'nin en kalabalık beşinci şehridir. Ayrıca İç Anadolu bölgesinin en büyük dördüncü ilidir. 1993 yılından beri büyük şehir olan Eskişehir'in nüfusu 2021 senesi TÜİK verilerine göre 898.369.
Öğrenci şehri olarak bildiğimiz Eskişehir bünyesinde Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesini barındırmaktadır. Ortasından Porsuk Çayı geçen Eskişehir'in 14 ilçesi bulunur. Eskişehir'in ilçeleri; Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar'dır.
ALPU
Batısında il merkezi, kuzeybatısında Sarıcakaya, doğusunda Beylikova, güneyinde Mahmudiye ilçeleri ile kuzeyinde Ankara il sınırının çevrelediği Alpu ilçesi 4 merkez mahalleden oluşmaktadır. 2021 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 10.178 ve yüz ölçümü 886 km'dir.
2019 yerel seçimlerinde Gürbüz Güller CHP'nin adayı olarak %58,4 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
BEYLİKOVA
Selçuklu Hanedanı zamanında atların yetiştirildiği Beylikova, il merkezinin doğusunda yer alan bir ilçedir. 25 mahalleden oluşan Beylikova'nın 2021 nüfus sayım verilerine göre, nüfusu 6.010'dur ve yüzölçümü 450 km²'dir.
2019 yerel seçimlerinde Özkan Alp AKP'nin adayı olarak %64,26 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
ÇİFTELER
Cumhuriyet döneminde Çifteler Köyü olarak bilinen ilçede evler genel olarak kerpiç ile tuğladan yapılmakta ve çoğunlukla tek, 2 katlı veya müstakil olmaktadır. 1954 yılında çıkarılan '28 Haziran 1954 tarih ve 6821 sayılı kanunla' Çifteler ilçe merkezi olmuştur. 78 mahalleden oluşan Çifteler ilçesinin Yüz ölçümü 820 kilometre ve 2021 nüfus sayımına göre nüfusu 14.886'dır.
2019 yerel seçimlerinde Kadir Bıyık MHP'nin adayı olarak %48,83 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
GÜNYÜZÜ
Her ne kadar Hitit ve Roma döneminde bazı küçük yerleri olsa da ilk yerleşim Türk uygarlığı Selçuklu Hanedanının Sivrihisar'a 1072'de yerleşmesiyle başlamıştır. 22 mahalleden oluşan ve yüz ölçümü 740 km² olan Günyüzü ilçesinin 2021 nüfus sayımına göre nüfusu 5.304'tür.
2019 yerel seçimlerinde Menderes Durgut AKP'nin adayı olarak %50,09 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
HAN
Eskişehir'in Han ilçesi Kanuni Sultan Süleyman döneminden Mühimme Defterinde Han, Han-ı Barçın Kazası olarak geçmektedir ve sınırları Emirdağ’ın tamamı, İscehisar’ın kuzey kısımları, Bayat’ın tamamı, Sivrihisar’ın bir kısmı, Haymana’nın bir kısmını kaplamaktadır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde Han nüfusu 2021 yılına göre 2.045'tir ve yüz ölçümü 250 km²'dir.
2019 yerel seçimlerinde Erdal Şanlı CHP'nin adayı olarak %59,42 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
İNÖNÜ
Frigler tarafından kurulan İnönü ilçesi, Romalıların Anadoluya yerleşmesinden sonra Bizans İmparatorluğuna girdi. İşgalden kurtulduktan sonra İnönü 1923'te Bilecik'e bağlandı. Ardından 1963 yılında Eskişeher'e bağlandı ve 1987'de ilçe olarak bugünümüze geldi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde İnönü nüfusu 2021 yılına göre 6.216'dır ve 358 km² yüz ölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Kadir Bozkurt AKP'nin adayı olarak %41,89 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
MAHMUDİYE
Mahmudiye ilçesinin en büyük özelliği T.J.K'nın pansiyon harasının ilçede bulunmasıdır. Bünyesinde 15 köy barındıran Mahmudiye'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre nüfus 2021 yılında 7.713'tür ve 678 km² yüz ölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde İshak Gündoğan CHP'nin adayı olarak %60,8 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
MİHALGAZİ
1990 yılında ilçe olan Mihalgazi ilçesinin, 9 mahallesi mevcuttur. İlçe, Sündiken Dağları ve Bolu Dağının arasındadır. Eskişehir'in sezonluk sebze, meyve gibi vb. ihtiyaçlarını karşılar. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Mihalgazi nüfusu 2021 yılı sayımında 3.030'dur ve 131 km² yüz ölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Zeynep Akgün AKP'nin adayı olarak %53,04 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
MİHALICÇIK
Genel olarak ormanlık ve dağlık alanlarda yerleşimi bulunan ilçe doğallığını henüz kaybetmemiş tipik Anadolu kasabasıdır. İlçe 2 mahalleden oluşur ve bir çarşıya sahiptir. Şifalı sularıyla ünlü olan ilçede 2021 yılının verilerine göre nüfusu 7.800 ve 1.650 km² yüz ölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Haydar Çorum DSP'nin adayı olarak %47,49 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
ODUNPAZARI
Eskişehir'in ilk yerleşim yeri olarak bilinen ve kent merkezinde yer alan Odunpazarı'nın yüz ölçümü 1.120 km2 olup, 85 mahalleden oluşmaktadır. Odunpazarı nüfusu 2021 yılına göre 419.114'tür. Bir rivayete göre Eskişehir'e yerleşmeyi düşünen ilk halk Odunpazarı ve şimdiki Porsuk Çayı'nın olduğu bölgeye birer koyun ciğeri asarlar. Hangisi daha uzun süre dayanırsa orayı yerleşim bölgesi olarak seçerler. Odunpazarı'na asılan ciğer daha geç bozulur ve ilk yerleşim burada oluşur. Osmanlı döneminden kalan evler şehire nostaljik bir hava katmaktadır.
2019 yerel seçimlerinde Kazım Kurt CHP'nin adayı olarak %48,44 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
SARICAKAYA
Cumhuriyet Döneminde 1944'te Eskişehir merkez ilçesine bağlanan ve 1958'de Eskişehir'e bağlı bir merkez ilçesi oldu. Sakarya nehrinin kenarında yerleşim kuran ilçe, il merkezine 47 km uzaklıktadır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2021 yılında Saracakaya nüfusu 4.611'dir ve 375 km² yüz ölçümüne sahip bir ilçedir.
2019 yerel seçimlerinde Hüseyin Çam AKP'nin adayı olarak %65,26 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
SEYİTGAZİ
Eskişehir'e 43 km uzaklıkta bulunan Seyitgazi'de el işi ürünleri ve eski mimari ile dikkat çekmektedir. Bünyesinde 51 mahalle bulunduran ilçenin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2021 nüfusu 12.651'dir ve 1.502 km² yüz ölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Uğur Tepe CHP'nin adayı olarak %52,51 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
SİVRİHİSAR
Eskişehir'e 90 km uzaklıkta olan Sivrihisar, Ankara, İzmir ve Eskişehir yollarının kesişme noktası olan Sivrihisar'ın Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2021 yılında 20.217'dir ve 4.103 km² yüz ölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Hamit Yüzügüllü AKP'nin adayı olarak %48,4 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
TEPEBAŞI
Tepebaşı, Eskişehir'i doğu-batı olmak üzere ikiye bölen Porsuk Çayı'nın kuzeyinde kalmaktadır. Tepebaşı Belediyesi 9 Eylül 1993 Tarih 21693 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 504 sayılı "Yedi İlde Büyükşehir Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ‘’ uyarınca ilk kademe Belediyesi olarak kurulmuştur. Tepebaşı'nda masalları anımsatan şato 2008'de ziyarete açıldı. Tepebaşı'nın nüfusu 2021 yılına göre 378.594'tür ve 1.373,40 km² yüz ölçümüne sahip 91 mahalleden oluşmaktadır.
2019 yerel seçimlerinde Ahmet Ataç CHP'nin adayı olarak %56,27 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
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