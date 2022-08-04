Eskişehir ilçeleri! Eskişehir'in kaç ilçesi var? Eskişehir'in ilçe nüfusları kaç? Eskişehir'in ilçe belediyeleri hangi partiden?

ODUNPAZARI

Eskişehir'in ilk yerleşim yeri olarak bilinen ve kent merkezinde yer alan Odunpazarı'nın yüz ölçümü 1.120 km2 olup, 85 mahalleden oluşmaktadır. Odunpazarı nüfusu 2021 yılına göre 419.114'tür. Bir rivayete göre Eskişehir'e yerleşmeyi düşünen ilk halk Odunpazarı ve şimdiki Porsuk Çayı'nın olduğu bölgeye birer koyun ciğeri asarlar. Hangisi daha uzun süre dayanırsa orayı yerleşim bölgesi olarak seçerler. Odunpazarı'na asılan ciğer daha geç bozulur ve ilk yerleşim burada oluşur. Osmanlı döneminden kalan evler şehire nostaljik bir hava katmaktadır.

2019 yerel seçimlerinde Kazım Kurt CHP'nin adayı olarak %48,44 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.