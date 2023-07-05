Eskişehir'de aracın arkasına at bağlayan sürücü hakkında yeni gelişme

Yayınlanma: 05.07.2023 - 17:17

Güncelleme: 05.07.2023 - 17:37

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde dün minibüsün arkasına iple bağladıkları atı peşlerinden koşturan şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi.

"GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİR"

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir ilinde bir minibüsün arkasına at bağlayarak peşinden koşturduğu görüntüler ile ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca araç sürücüsü hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının m bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle ‘Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ şeklinde düzenlenen Hayvana Eziyet suçu kapsamında soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, sürücü hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."