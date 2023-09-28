Eskişehir'de bıçakla okulu basan saldırgana ilişkin yeni gelişme

Eskişehir'de okula girerek öğretmenlere bıçak çeken şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 17:03
Eskişehir'de bıçakla okulu basan saldırgana ilişkin yeni gelişme
Abone Ol google-news

Eskişehir'de dün öğle saatlerinde özel gereksinimli öğrencilerin bulunduğu bir okula giren Ö.K., öğretmenleri ve çevreyi rahatsız etmeye başladı.

Öğretmenlerin uyarıları sonrasında cebindeki bıçağı çıkartarak sallamaya başlayan Ö.K., ile öğretmenler arasından arbede çıktı.

Ö.K., öğretmenler tarafından etkisiz hale getirildi. Arbede sırasında düşen bir öğretmen ise dizinden yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine gelen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Player Alanı
eskişehir öğretmen öğrenci bıçak

İlgili Haberler

Otoparkta saldırmıştı: Eski sevgilisini bıçaklayan erkeğe 21 yıl hapis istemi

Otoparkta saldırmıştı: Eski sevgilisini bıçaklayan erkeğe 21 yıl hapis istemi
Esenyurt'ta 'Evime baktın' kavgası: Bıçakla saldırdı!

Esenyurt'ta 'Evime baktın' kavgası: Bıçakla saldırdı!
Bolu'da dehşet: 20 yaşındaki kadın bıçakla yaralandı

Bolu'da dehşet: 20 yaşındaki kadın bıçakla yaralandı

En Çok Okunan Haberler