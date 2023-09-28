Eskişehir'de bıçakla okulu basan saldırgana ilişkin yeni gelişme
Eskişehir'de okula girerek öğretmenlere bıçak çeken şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir'de dün öğle saatlerinde özel gereksinimli öğrencilerin bulunduğu bir okula giren Ö.K., öğretmenleri ve çevreyi rahatsız etmeye başladı.
Öğretmenlerin uyarıları sonrasında cebindeki bıçağı çıkartarak sallamaya başlayan Ö.K., ile öğretmenler arasından arbede çıktı.
Ö.K., öğretmenler tarafından etkisiz hale getirildi. Arbede sırasında düşen bir öğretmen ise dizinden yaralandı.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine gelen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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