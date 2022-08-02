Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Kangal ve Gürün ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

AA
02 Ağustos 2022 Salı, 17:38
Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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M.A. (58) yönetimindeki 19 TR 053 plakalı otomobil, Kangal-Divriği kara yolu Delihacı köyü yakınlarında devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan B.E. (19) yaralandı.

Gürün ilçesinde ise E.S. (39) idaresindeki DDEM 2002 yabancı plakalı otomobil, Gürün-Malatya kara yolu Bahçeiçi köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.

Sürücü ile araçtaki M.H.S. (41) ve S.S.S. (14) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kangal ve Gürün'deki hastanelere kaldırıldı.


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