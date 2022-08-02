Feci kaza: Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı!

Abone Ol google-news

İstanbul Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeritteki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 13:02

Arnavutköy Eski Edirne Caddesi’nde Hadımköy istikametinde, saat 10.15 sıralarında iddiaya göre, sürücüsü Abbas Deniz'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyeitni kaybettiği 34 UEN 72 plakalı otomobil, refüjü aşıp yolun karşısından gelen Doğan Ciğerci yönetimindeki 34 CDN 052 plakalı otomobile çarptı.

Haberin devamı

kaza Trafik kaza Arnavutköy

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler