Eskişehir'de feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Eskişehir'de feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
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AA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 09:59

Eskişehir-Seyitgazi karayolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.


Etiketler: #eskişehir #yolcu otobüsü #otobüs

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