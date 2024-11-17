Faciadan dönüldü... Yolcu otobüsü alev alev yandı!
Samsun’dan Adana istikametine giden AS Adana firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü Pozantı-Tarsus istikameti Damlama mevkisinde motor kısmından yandı.
Samsun’dan Adana yönüne giden AS Adana firmasına ait S.S.’nin sürücülüğünü yaptığı Mercedes marka 01 ANG 987 plakalı yolcu otobüsü, Pozantı-Tarsus istikameti Damlama mevkisine geldiği sırada motor kısmından alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, otobüsü otoyolun güvenlik şeridine çekip hemen yolcuları tahliye etmeye başladı. Araçta bulunan 30 yolcu ile görevliler tahliye edilerek canlarını son anda kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otobüsü söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler yangını söndürdüğünde otobüsten geriye demir yığını kaldı.
Araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Yolcular, otobüsün Samsun’dan çıktıktan sonra sürekli arıza verdiğini öne sürdü.
Etiketler: #yolcu otobüsü #otobüs #Yangın
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