TIR'a arkadan çarptı... Sürücü hayatını kaybetti
Ankara'nın Polatlı ilçesinde TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Ali Kasım Koyuncu (21) hayatını kaybetti.
Polatlı-Eskişehir karayolunun Polatlı Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Ali Kasım Koyuncu yönetimindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen minibüste sıkışan Ali Kasım Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Koyuncu'nun cansız bedeni araçtan çıkarılarak Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
TIR şoförü ise ifadesi alınması için gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mevduat faizlerinde sert yükseliş!
- Tepkilerin odağındaki Yargıtay'dan açıklama!
- 'Erdoğan liderliğinde kalkışma'
- İYİ Parti yönetiminde yeni istifa
- Verdiği mesaj çok açık…
- 'Etrafınızdaki hukukçu geçinen çakallar...'
- Anıtkabir'de Arslan'a karşı slogan atmak istemiş!
- Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu!
- Milli takımın aday kadrosu açıklandı!
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!