TIR'a arkadan çarptı... Sürücü hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Ali Kasım Koyuncu (21) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 12:10
TIR'a arkadan çarptı... Sürücü hayatını kaybetti
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Polatlı-Eskişehir karayolunun Polatlı Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Ali Kasım Koyuncu yönetimindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen minibüste sıkışan Ali Kasım Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Koyuncu'nun cansız bedeni araçtan çıkarılarak Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

TIR şoförü ise ifadesi alınması için gözaltına alındı.


Ankara Minibüs kaza

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