Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki sürücü Mutlu Angı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sazova Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi'nde, gece yarısı Ömer D. (70) yönetimindeki 26 ACK 529 plakalı hafif ticari araç ile Mutlu Angı'nın kullandığı 26 AEH 497 plakalı motosiklet çarpıştı.
KURTARILAMADI
Kazada motosikletli Angı, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Angı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Ömer D. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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