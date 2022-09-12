Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü

12 Eylül 2022 Pazartesi, 13:21

Sazova Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi'nde, gece yarısı Ömer D. (70) yönetimindeki 26 ACK 529 plakalı hafif ticari araç ile Mutlu Angı'nın kullandığı 26 AEH 497 plakalı motosiklet çarpıştı.

KURTARILAMADI

Kazada motosikletli Angı, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Angı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Ömer D. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.