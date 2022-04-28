Eskişehir'de Halk Ekmeği 1 lira 75 kuruştan satılmaya devam edecek
Halk Ekmek Sanayi ve Ticaret A. Ş., yaptığı açıklamayla Eskişehir'de Halk Ekmeği 1 lira 75 kuruştan satmaya devam edeceklerini duyurdu.
Artan maliyetler nedeniyle yaşanan ekmek fiyatındaki artış sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek fiyatları ile ilgili açıklama yaptı.
Ülkenin ekonomik durumunu ve piyasaları yakından takip ettiklerini belirten Halk Ekmek Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Kaplan, “Dar gelirli vatandaşlarımız artan fiyatlar sebebiyle ekmek alırken bile zorlanıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile yıllardır Eskişehirlilerimize temel tüketim maddelerini imkanlarımız dahilinde uygun fiyatıyla sunuyoruz. Girdi maliyetlerimizi sürekli denetim altında tutuyoruz. Zaruri olmadıkça da fiyat artışına gitmiyoruz. Bu bağlamda bir süre önce 15 kuruşluk bir artış yapmak zorunda kalmıştık. Şu anda fiyat güncellemesi yapmadan tam kapasite üretime devam ediyoruz. Bir taraftan da Yılmaz Büyükerşen’in talimatıyla yeni Halk Ekmek tesislerinin inşaatına da başladık. Yaşamakta olduğumuz ekonomik krizde Eskişehir halkına kaliteli, uygun fiyatlı ve güvenilir ürünler sunarak, dayanışma ruhu ile hizmet vermeyi sürdüreceğiz” dedi.
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