Eskişehir'de iş cinayeti: İnşaatta vinçten düşen işçi öldü!
Eskişehir'de inşaatta çalışan işçi vinçten düşerek yaşamını yitirdi.
Eskişehir'de bir inşaatta çalışan Recep Özer (35) vinçle yaklaşık 15 metre yüksekliğe çıktı.
Özer, çalıştığı esnada vincin kabin kısmının kırılması sonucu beton zemine düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Özer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: #eskişehir #İşçi #vinç
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