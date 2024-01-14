Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

AA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 09:55
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu
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Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü Eskişehir'de günlük hayat olumsuz etkilendi. Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı.

Porsuk üzerinde bir gondol, buz yüzeyini kırarak ilerlemeye çalıştı.

Kimi sürücülerin, sabah saatlerinde çalıştırmakta zorlandıkları araçlarının camlarındaki buzu kazıdıkları görüldü.

Kentte soğuk havanın yarın da etkili olması bekleniyor.


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