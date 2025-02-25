Eskişehir'de trafo yangını korkuttu!
Eskişehir’de bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi’nde elektrik trafosunda meydana gelen yangın korkuttu.
Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangın çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın dolayısıyla mahallede bir süre elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi.
Etiketler: #eskişehir #Yangın #trafo
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