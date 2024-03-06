Eskişehir'de yakalanan 4 IŞİD şüphelisinden biri tutuklandı

Eskişehir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 4 zanlıdan biri tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 13:41
Eskişehir'de yakalanan 4 IŞİD şüphelisinden biri tutuklandı
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince çalışma yürütüldü.

Terör örgütü IŞİD içerisinde eylem ve faaliyetleri tespit edilen yabancı uyruklu 4 zanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Irak uyruklu F.M.D.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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