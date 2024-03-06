Eskişehir'de yakalanan 4 IŞİD şüphelisinden biri tutuklandı
Eskişehir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince çalışma yürütüldü.
Terör örgütü IŞİD içerisinde eylem ve faaliyetleri tespit edilen yabancı uyruklu 4 zanlı operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Irak uyruklu F.M.D.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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