İstanbul'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı!

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:31
İstanbul'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında istihbari bilgi bulunan 15 zanlıya yönelik gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

5 ZANLI ARANIYOR!

Şüpheliler emniyete götürüldü, adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


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