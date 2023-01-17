Eskişehir’de zimmetine 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 19:29

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 19:29

Eskişehir’de bir özel bir bankanın şube müdürlüğünü yapan Ayşe Pelin Üner, banka hesaplarında yapılan incelemenin ardından zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ünver, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, hesaplarda yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 9 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.

BANKADAKİ YETKİSİNİ KULLANMIŞ

Konu ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, özel bir bankada görevli şube müdürü Üner’in konumu itibariyle yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı belirtildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Eskişehir'de özel bir bankada müdür olarak görev yapan şahsın bankada bulunduğu konum itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı iddiası ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheli dün gözaltına alınmış, bugün Cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra ‘zimmet’ suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğinde gerçekleştirilen sorgu neticesinde Hakimlik tarafından şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir." denildi.

Özel bankanın hesaplarındaki inceleme ve soruşturma ise sürüyor.