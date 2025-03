Eskişehir’in ilk kadın belediye başkanı Ünlüce, halkın ‘kurtarın’ dediğini söyledi: 'Sokak seçim istiyor'

Yayınlanma: 10.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.03.2025 - 04:00

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü geride bıraktık, siz de Eskişehir’in ilk kadın belediye başkanısınız. Türkiye’de kadının siyasetteki yerini nasıl görüyorsunuz?

Doğduğum, büyüdüğüm ve beni yetiştiren şehrime, 32 erkek başkanın ardından 147 yıl sonra ilk kadın belediye başkanı olmak büyük onur ve gurur. Bunu da Eskişehir’deki güçlü kadınların dayanışması ile birlikte başardık. Türkiye’de erkek egemen siyaset anlayışı her ne kadar kadını ötelemeye çalışsa da 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri ile başka bir evreye geçildiğini düşünüyorum. Yerel seçimlerin en önemli sonuçlarından biri de siyasette kadın ağırlığının artmış olması. Kadınlar olarak siyasetteki cam tavanı kırmayı başardık. Ancak bu bir sonuç değil. Mücadele devam etmeli. Her alanda olduğu gibi siyasetteki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak adına kadınların dayanışması daha fazla güçlenmeli. Kadın belediye başkanları olarak bu anlamda önemli bir misyon üstlendik. Şehirlerde, ilçelerde, belde ve köylerde hayatına dokunduğumuz her kadınla geleceği birlikte inşa edeceğiz. İşte o gün Türkiye’de kadınlar siyasette hak ettiği konuma ulaşacak.

Ayşe Ünlüce, ipek dokuma tezgahının başında

- CHP lideri Özgür Özel “Geçim yoksa seçim var” diyerek erken seçim çağrısı yaptı. Eskişehir halkı erken seçim istiyor mu?

Sokakta, çarşıda, pazarda, kırsalda kent merkezinde her zaman halkımızla birlikteyiz. Özellikle sahada olan bir başkan olarak vatandaşımızın yaşadığı sıkıntıyı çok net görüyorum. Dertler ve temenniler ortak. Derin yoksulluk ürkütücü boyutta. Gençlerden emeklilere toplumun her kesimi ağır bir yükün altında. Çıkış yolu da seçimden geçiyor. Bu talebi sokakta görüyoruz. O yüzden de partimiz adayını ön seçimle belirliyor. Parti programını yeniliyor. Seçim vaatlerini oluşturuyor. Kısacası adım adım seçim geliyor. Çünkü sokakta erken seçim talebi var. Bunun için de yarın seçim olacakmış gibi hazırlanıyoruz. Halkımız sokakta “Bizi bu kötü yönetimden kurtarın” diyor. İktidar artık yoruldu ve çözüm üretemiyor. Değişim iyidir ve artık değişim zamanı geldi. Sokak bize bunu söylüyor.

- Siz kırsala sıklıkla ziyaretlerde bulunuyorsunuz. Yerel seçim sonrasında merkezden uzak bölgelerde CHP’ye bakışta nasıl bir değişim oldu?

31 Mart Yerel Seçimlerine giderken Eskişehir’e, “Dengeli Kalkınma Modeli” ile vaatlerimi sıraladım. Bu şu demekti. “Şehir bütündür, aynı anda kalkınacak ve tüm şehir refaha birlikte ulaşacak”.

Bu anlayışla çıktığımız yolda kırsal ilçe ve her ne kadar adı mahalle olsa da köylerimize büyük önem veriyoruz. Altyapı, üstyapı, eğitim, sosyal ve kültürel etkinlikler, tarım ve hayvancılık destekleri ile her bölgeye özel çalışma yürütüyoruz. Tüm bunları göz önüne aldığınızda uzak bölgelerde CHP’ye olan pozitif bakış çok yüksek oranda. Her gittiğimiz yerde çok sıcak karşılanıyor ve bu desteği hissediyoruz. Seçim öncesinde partimize olan güven ve inanmışlığı yerel seçim sonucunda da gördük. 14 ilçeden 8’ini CHP kazandı. Kırsal 12 ilçeden 6’sı CHP’li başkanlar tarafından yönetiliyor. Mesela Eskişehir’in en büyük kırsal ilçesi Sivrihisar’ı 74 yıl sonra kazandık. Bunlar kırsalda partimize yönelik artan desteğin yansımalarıdır. Halen bu destekle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Sözlerimizi yerine getirirken halkın bu desteğini güçlü bir şekilde devam ettirmesini çok önemsiyorum.

‘BAŞARI TESADÜF DEĞİL’

- CHP’nin, yerel seçim başarısı genel seçime yansıyacak mı?

1977 genel seçimlerinin ardından 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri ile Cumhuriyet Halk Partimiz, 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi oldu. Partimiz çok başarılı bir süreç yürüttü. Örgütümüz ve adaylarımız bütünleşti. Yerel seçime tek başına giren CHP’nin bu başarısı tesadüf değil. Önümüzdeki erken genel seçimle bu başarının devam edeceğini düşünüyorum. Partimiz Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyerek süreci dinamik bir şekilde yürütüyor. Bu şeffaf ve doğru strateji ile kazanan yalnızca partimiz değil Türkiye olacak.

‘RÖVANŞ ÇABASI’

- Seçimlerde birinci parti olan CHP’li belediyelere yönelik operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bunu Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi ve belediye başkanlarının kamuoyu nezdindeki itibarını gölgeleme çalışması olarak değerlendiriyorum. Aynı zamanda yerel seçim sonuçlarına yönelik bir rövanş alma çabası olarak da görülebilir. Ayrıca belediye başkanlarımız çağrıldıklarında ifadeye gidebilecekken sabah operasyonları ile gözaltına alınması yanlıştır. Zaten her türlü denetime tabi olan belediyelere böyle yaklaşılması doğru değil. Demokratik toplumlarda, hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi esastır. Bu nedenle, soruşturmaların şeffaf, adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi, hem kamuoyunun güvenini sağlamak hem demokratik değerleri korumak adına büyük önem taşır. Bunun altını özellikle çizmek isterim.

‘ANLAMI: HALKIN CEZALANDIRILMASI’

- Hemen 2024 Yerel Seçimleri sonrası bir genelge çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan SGK borçlarıyla ilgili “Belediye borçları tahsil edilecek, bakanlık tahsili kaynağından yapacak” dedi. Bu sizin projelerinizde engel veya gecikmeye neden oldu mu?

SGK ve vergi borçlarının hemen seçimlerin ertesinde gündeme gelmesi ve yapılandırma yoluna gitmeden kaynaktan kesinti yapılması halkımızın cezalandırılması anlamı taşıyor. Vatandaşa hizmet götüren belediyeler için böyle bir yöntemin uygulanması kabul edilemez. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü zorluğa rağmen en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz hizmetlerin aksamaması. Borçlarımızı gayrimenkul takası, nakit ödemesi ve yapılandırma ile ödeme gayreti içerisindeyiz.

- Ekonomik kriz, hizmetlerinizde sosyal yardımı öncelemeye yöneltti mi?

Elbette belediye olarak, vatandaşlarımızın temel haklarına erişimini sağlamak için en yakın temas noktasıyız. Ancak bu sosyal destekleri arttırmak bizim gurur duyduğumuz değil, üzüntü duyduğumuz bir şey. Belediye başkanı olarak benim temel bakış açım hiçbir insanın yardıma ihtiyaç duymamasıdır. Ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Krizden toplumun farklı kesimleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileniyor ve yoksulluk gittikçe derinleşiyor. Bu tablo ne yazık ki sosyal hizmetlere çok daha fazla bütçe ayırmamızı gerektiriyor. Üzerimize yüklenen bu sorumlulukla okula aç giden çocuklarımızı, barınma ve beslenme sorunu yaşayan gençlerimizi, yaşlılarımızı, emeklilerimizi elimizdeki imkânları daha da arttırarak desteklemeye gayret ediyoruz. Pandemi ve 6 Şubat depreminden sonra şu anda da ekonomik bir afetle toplum baş başa. Bu sebeple dezavantajlı gruplara desteğimizi sürdürüyoruz.

- Neler yapıyorsunuz?

İlk olarak Halk Ekmek için yeni fabrikamızı kurduk. Kent genelinde 75 büfe ile vatandaşımıza destek oluyoruz. Özellikle sağlıklı beslenmenin ulaşılabilir olması adına aşevimizin kapasitesini arttırdık. İhtiyaç sahiplerinin evlerine yemeği biz görüyoruz. İki ayrı Kent Lokantamızda 65 TL ücretle sağlıklı yemekleri vatandaşlarımızla buluşturduk. Ayrıca Kent Lokantalarımızda askıda yemek uygulaması ile dayanışma ve yardımlaşma kültürünü sürdürüyoruz. Yakında mahalle mutfaklar ile yeni bir çalışma başlatacağız. Ekonomik yönden sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için bu mutfaklar hizmet verecek. Öğrenci yoksulluğunun yerleşmemesi için ulaşımda abonman, 24 saat ulaşım, konaklamada Bademlik Kız Öğrenci Misafirhanesi, öğrenciler için çamaşır yıkama hizmeti, sosyal kütüphane gibi çok sayıda çalışma gerçekleştirdik. Dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye desteği sağladık. Ayrıca Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi geliri ile onlarca kız öğrencimize burs desteği sağladık.

‘HALK ET PROJESİ BAŞLAYACAK’

Vatandaşlarımızın faturalarını ödeyebileceği, ilaçlarını alabileceği, Çölyak, PKU gibi özel beslenme ihtiyaçlarını karşılayabileceği, pos cihazı bulunan tüm alanlarda kullanabileceği Temel Destek Kartlarına düzenli olarak ödeme tanımlıyoruz. Alım gücünün azalması nedeniyle 5 Ağustos 2024 tarihinde ücretsiz hijyenik ped desteği uygulaması başlattık. Kadın ve kız çocuklarına bugüne kadar 4 bin paket ped desteği sağladık. İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımız için taleplerine uygun olarak her ay hasta bezi desteği sağlıyoruz. Engelli ve yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren vatandaşlara olan desteğimizi hasta yatağı, protez ve tıbbi cihaz desteği ile sürdürüyoruz. Avantaj Taksi çalışması yıllardır devam ediyor. Yine randevu oluşturarak faydalanılan kuaförlük ve hasta yıkama hizmetimizle öz bakımını gerçekleştirmekte zorlanan hemşehrilerimize evlerinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Sosyal yardım başlıklarımızı; çocuk, öğrenci, kadın, engelli, yaşlı vatandaşlarımızı kapsayacak biçimde çeşitlendirmeye dikkat ediyoruz. Bu bağlamda özellikle dezavantajı yüksek bölgelerde hemşehrilerimizin yararlanmasını kolaylaştıracak çalışmaları, projeleri ve ortaklıkları önemsiyoruz. Ayni yardım sağlanan vatandaşlarımıza temel gıda malzemesi içeren kolilerimizi ve peynir, zeytin, tereyağı gibi kahvaltılık içeren paketlerimizi kırsal ve merkez ilçelerde belirli periyotlarla dağıtıyoruz. “Şehir paylaşmaktır” uygulamamızla yılın 12 ayı hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Emek Kafe’yi hizmete açarak kıdemli vatandaşlarımıza sosyalleşecekleri, uygun ücretli hizmetleri olan bir tesis kazandırdık. Önümüzdeki süreçte halk bakliyat ile mezbaha projemizin ardından halk et projelerini uygulayacağız.

- Bu süreçte hükümetten ne kadar destek görüyorsunuz, ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?

Hayata geçirdiğimiz projeler ve destekleri bütçemiz kaynakları ile gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle bütçe yaparken “Keşke tüm bütçe yatırım ve projelere gidebilse” deriz. Özellikle bu konuda belediye bütçelerine ek kaynak sağlanması gerekirken belediye kaynağından borç kesintileri, tasarruf tedbirleri ile belediyeler daha da zor bir sürece sokuluyor. Belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmak istenmesi bunlara son bir örnektir. Oysa hükümet sosyal hizmet ve destekler alanında yerel yönetimlere kaynak sağlamalı. Eğer ekonomik kriz bu hızla derinleşmeye devam ederse belediyeler kendi işlerini bırakıp yalnızca sosyal yardıma yönelmek zorunda kalacak. Asıl önlem alınması gereken ama görünmek istenmeyen konulardan biri de budur. Çünkü toplumsal ihtiyaç önceliği en temel insani hak olan beslenmeye kadar inmiş durumda.

- Kentinizde büyük bir emekli nüfusu var, emeklilere yönelik çalışmalarınız neler?

Eskişehir’de neredeyse her 3 kişiden 1’i emekli konumunda. Bu sayı ilerleyen yıllarda daha da artacak. Yaşlı dostu bir belediyeyiz. Bu nedenle aktif yaşlanma, sosyal yaşlanma için yaşlı dostu bir şehir anlayışıyla çalışıyoruz. Özellikle gündüz bakım evleri ve bunun yanı sıra yine gündüz atölyeler, gündüz eğitim merkezleri, evde bakım hizmetleri gibi çalışmaları yoğunlaştırdık. Kuşaklararası iletişimi güçlendirmek amacıyla Türkiye’nin ilk Aktif Yaşam Parkı’nı hizmete sunduk. Aynı zamanda emeklilerimizin sosyal yaşamına yeni bir buluşma alanı olarak Emek Kafe’yi hizmete aldık. 2 ayrı noktadaki Kent Lokantalarımızdan en çok faydalanan yine emeklilerimiz. İlerleyen süreçte bu çalışmaları artıracağız.

‘SOSYAL YAŞAMLARI BİTTİ’

Emeklilerin bu ekonomik koşullarda aldıkları emekli maaşı ile dışarıdaki sosyal hayatı bitti. Eve kapanan büyüklerimiz yerine desteklerle onların şehrimizin dinamik ve canlı sosyal yaşamın içinde tutmaya çalışıyoruz. Ancak şu bir gerçek toplumumuz yaşlanıyor. Bu konu yakın gelecekte ülkemizin en önemli konularından biri olacak. Ekonomik boyutun yerine ilerleyen süreçte başka sorunlar da eklenecek.

- Eskişehir, “üniversite şehri” olarak anılıyor. Mezun öğrenciler için iş imkanları nasıl, Eskişehir’de okuyan Eskişehir’de iş bulup çalışabiliyor mu?

Üniversite öğrencilerimize gerek eğitim hayatı gerek mezuniyet süreçleri sonrasında her zaman destek oluyoruz. Gençlik Merkezlerimiz kurslar, atölyeler, eğitimler, kamplar gibi birçok çalışma yürütüyor. Girişimcilik Kampları ile gençlerimizi girişimcilikle tanıştırıyoruz. Yeni bir Dijital Gençlik Merkezi oluşturduk. Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde, dijital becerileri artırmaya büyük önem veriyoruz. Geleceğin mesleklerinde yerini almak isteyen gençlerin yaratıcı fikirleriyle ilerlemesine yardımcı oluyoruz. İlerleyen dönemde teknoloji ve inovasyon merkezi ile bu adımı büyüteceğiz. Şehrimizin diğer dinamikleri ile gençlerin istihdamına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Ancak şu gerçek de karşımızda duruyor. Kötü ekonomi politikalarının sonucunda genç işsizlik giderek artıyor. Topyekun bir yeniliğe ihtiyaç var. Ülkemizde yaşanan genç işsizlik ve istihdam sorunu, özellikle yükseköğretimdeki plansızlık sadece gençleri değil hepimizi daha derinden düşündürmeli. Eskişehir gençlerin yaşamak istediği şehirlerin başında geliyor. Ama ekonomik krizin yaşattığı çıkmaz elbette şehrimizi de etkiliyor.

- Eskişehir’de yaşayan sığınmacı sayısını biliyor musunuz, hükümetin sığınmacı politikası şehri nasıl etkiledi?

Yakın ve uzak coğrafyalarda yaşanan savaş, dünyada önemli bir göç hareketine sebep oluyor. Bundan en çok etkilenen ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Metropol dediğimiz nüfusu daha büyük şehirlere oranla Eskişehir’de bu durum biraz farklı. Şehrimizde çeşitli milletlerden koruma altına alınmış insanlar bulunuyor. Suriyeliler üzerinden genel olarak konu tartışılsa da Eskişehir’de geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısından daha fazla uluslararası koruma statüsünde insan var. Sayılar değişiyor olsa da 7 bin civarı Suriyeli varken 16 bin uluslararası koruma statüsünde insan bulunuyor. Özellikle Irak, İran, Afganistan, Ukrayna, Afrika ülkelerinden gelenler uluslararası koruma statüsüne sahip. Bildiğiniz üzere bu konuda İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkili. Tüm resmi iş ve işlemleri yürütüyorlar. Özellikle yardım meselesi çok tartışılıyor olsa da biz belediye olarak sosyal yardım yönetmeliğindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartı sebebiyle bunu yapamıyoruz. Ancak toplumsal huzurun devamını sağlamak adına entegrasyon çalışmalarımız var.

‘KÖKLÜ ÇÖZÜM ŞART’

Geniş bir çerçeveden bakarsak mülteci ve göç meselesi yerel, ulusal ve uluslararası boyutu olan mutlaka çözülmesi gereken bir konu. Biz şehrimizde toplumsal huzurun korunması, özellikle de yaşama entegrasyon konusunu çok önemsiyoruz. Elbette şehrin çeperleri dediğimiz mahallelerde bir yoğunlaşma oluşuyor. Bu konuda köklü bir çözüm şart. Çünkü yerel yönetimlere göçün getirdiği ağır bir yük var. Her şehir, nüfusuna ve dayanıklılığına göre bundan payını alıyor.

‘ESKİŞEHİR’DE 50 BİN BİNAYI TARADIK’

- Eskişehir bir deprem şehri, en sorunlu bölgeler nereler, binaların durumu nedir, özellikle deprem riskine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları başladı mı?

Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri olarak İnşaat Mühendisleri Odası ile yaptığımız protokol kapsamında, dönüşümle ilgili sorulara cevap aradık. Kentsel dönüşüm eylem planı üzerinde çalışmak için ön hazırlık niteliğinde hızlı tarama yöntemiyle bir çalışma başlattık. Bu çalışma kapsamında yaklaşık 50 bin binanın taraması yapıldı. Bu sayı neredeyse şehrin yarısına denk geliyor. Hedefimiz tüm şehir genelinde bu çalışmayı yürütmek. Önümüzdeki dönemde üçüncü ve dördüncü etapları da gerçekleştireceğiz. Ancak birinci ve ikinci etap tamamlandı. Çalışmalar, özellikle en sorunlu bölgelerden başlatıldı. Eskişehir’de en riskli bölgeler, 1999 öncesi yapılmış, genellikle 8 katlı, bitişik nizam binaların olduğu ve alt katlarının sonradan ticari alana dönüştürüldüğü merkezi yerler. Özellikle Porsuk çevresi bu kapsamda yer alıyor. Geri kalan bölgeler de elbette önemli, ancak ilk etapta en riskli bölgeler ele alındı. Bu raporu strateji belgesi haline getirerek bakanlığa sunacağız.

‘BİRLİKTE HAREKETE GEÇİLMELİ’

Bu süreç yalnızca bir yerel yönetimin veya herhangi bir kurumun tek başına çözebileceği bir konu değil. Bu süreçte tüm kurumların sorumluluk alması, birbirini suçlamak yerine koordinasyon içinde hareket etmesi gerekiyor. Bakanlık acil dönüşüm gereken yerleri belirleyip, yöntem ve yol haritasını oluşturmalı. Daha önce 8 mahalleyi kapsayan büyük kentsel dönüşüm alanı projesinin iptal edilmesi Eskişehir için kaçırılmış bir fırsattır. Ancak geçmişte takılıp kalmadan, yeni bir yol haritası belirlemek için harekete geçtik. Halen de Gündoğdu Mahallemiz’de toplamda bin 500 konutluk kentsel dönüşüm projesini sürdürüyoruz.

- Sokak hayvanları ile ilgili çıkan yasanın ardından hangi adımlar atıldı, sahiplendirme çalışmaları yapılıyor mu?

Büyükşehir Belediyesi olarak Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile iş birliği protokolü imzaladık. Protokol kapsamında kırsal ilçelerdeki çoban ve bekçi köpekleri için sahiplendirme, mikroçipleme, kimliklendirme ve kuduz aşısı yapılmasını sağlıyoruz. Kırsal ilçe ve köylerde bu devam ediyor. Diğer yandan Seyitgazi yolu Sarısungur mevkiinde Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı Projesi’nin inşaatına başladık. Burası 3 bin metrekaresi kapalı, toplamda 10 bin metrekarelik alana sahip olacak. Merkezde sokak hayvanları kısırlaştırılacak, rehabilite edilecek ve sahiplendirme çalışmaları yürütülecek. Kedi bakım birimi, operasyon birimleri, tek tırnaklı birimi, karantina alanı, uyuz bakım birimi, yasaklı ırk birimi, anneli yavrulu köpek birimi, köpek sahiplendirme birimi, idari birim ve açık yaşam alanı bulunacak. Ayrıca 67 dönüm doğal yaşam alanında can dostlarımız özgürce dolaşacaklar. İnşaat seviyemiz yüzde 40’a ulaştı. Büyük bir sahiplendirme kampanyası ile örnek bir çalışmaya imza atacağız.

‘100 MİLYON LİRA SÜBVANSİYON SAĞLIYORUZ’

- Toplu taşıma ücretleri Türkiye’de en çok şikayet edilenler konular arasında. Eskişehir’de fiyatlar nasıl?

Bu durum toplu taşımanın sürekli artan maliyetler nedeniyle geldiği noktayla ilgili. Örneğin biz, toplu ulaşım için her ay yaklaşık 100 milyon lira sübvansiyon sağlıyoruz. Bu rakam, belediye bütçemiz için oldukça büyük bir yük. Şu anda toplu ulaşım Eskişehir’de kendini mali açıdan karşılayan bir sistem değil. Zam yapmamak adına birçok fedakarlıkta bulunuyoruz. Tam bilet 20 TL, indirimli 10 TL ve öğrenciler için bas geç adını verdiğimiz abonman kart uygulamamız var. Öğrencilere 250 TL karşılığında bir ay boyunca sınırsız ulaşım hakkı veriyoruz. Türkiye’nin en ucuz ikinci abonman kart uygulaması. Normal şartlarda bilet fiyatlarından elde edilen gelirle toplu ulaşım giderlerini karşılamak zaten mümkün değil. Buna otobüslerin, tramvayların bakım ve onarım masraflarını da eklediğimizde, karşımıza gerçekten çok ciddi rakamlar çıkıyor.

- Trafik büyük bir sorun olarak görülüyor, yoğunluğu azaltmak için ne gibi çalışmalar yapılıyor?

Öncelikle şunu söyleyeyim; iktidarın çevreyolu yapmadığı tek şehir Eskişehir. Çevre illerin ilçelerine dahi yapılan yollar şehrimize yapılmadı. Bunun sonucunda kent içi trafik baskılanıyor. Bunu aşmak için Kuşak Yollar projesini yapacağız. Bu yolları 25 binlik plana işlemiştik. Çevre yoluyla beraber Bursa tarafından geliyor, yukarı doğru kırılıp havaalanı ile Muttalip’ın arasında kalan noktadan geçerek sanayi bölgesine iniyor. Bu proje kent içinde baskılanan trafiği rahatlatacak. Çok maliyetli bir iş. Ama yapacağız. Diğer yandan tramvay hatlarını farklı noktalara uzatmaya devam edeceğiz. 20 adet elektrikli otobüs alacağız. Bisiklet yollarını çoğaltıyoruz. “Park et devam et” projesi ile trafiği biraz daha rahatlatacağız. Toplu ulaşıma teşvik edici çalışmalarımız sürecek. Ayrıca yeni katlı otoparklar için de çalışmalarımız var. Eskişehir, nüfusa oranla araç sayısı bakımından yüksek bir şehir. Bu konuda adım adım ilerliyoruz.

- Eskişehir bisiklet için çok uygun, bisiklet kullanımını teşvik edici kampanyalar planlıyor musunuz?

Eskişehir’de yayalaştırma projelerini sürdürürken bir yandan da araç trafiğinin azaltılmasını ve sürdürülebilir hareketliliği destekliyoruz. Festivaller, özel gün ve kutlamalar ile bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz. Ayrıca yaklaşık 72.5 km uzunluğunda bisiklet yolu ve üstü kapalı 26 noktada bisiklet park istasyonuna ilişkin “Eskişehir Bisiklet Yolları ve Bisiklet Park İstasyonları” projesi hazırladık. Söz konusu proje 3 etap halinde uygulanacak. İlk etap olarak 23 km uzunluğunda bisiklet yolu ve 10 noktada bisiklet park istasyonunu barındıran “1.Etap Bisiklet Yolları ve Bisiklet Park İstasyonları” yapımı işi ihale sürecini tamamladık. Eskişehir geçmişte bisiklet kullanımının yaygın olduğu bir şehirdi. Onu tekrar canlandıracağız. Yollarımızla birlikte bisiklet kullanımını teşvik edici uygulamalar planlıyoruz. Eskişehir’i bu alanda özel bir şehir olarak öne çıkaracağız.

‘ES ES KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞACAK’

- Eskişehirliler için Eskişehirspor’un değeri çok başka. Belediye ile Eskişehirspor ve özellikle taraftarı arasında nasıl bir ilişki var?

Eskişehirspor, sadece bir futbol kulübü değil. Eskişehir’in en büyük markası. Hangi görüşten olursa olsun herkesi tek çatı altında toplayan en büyük güç. 1965’ten bu yana başta taraftarı olmak üzere her yönüyle ilklerin kulübü olmuş, şehrimizin sosyal ve kültürel yaşamında zoru başarmanın, birlik olmanın ve mücadelenin simgesi haline gelmiştir. Anadolu Yıldızı payesini alan tek kulüp olan Eskişehirspor, iyi yönetilememesi sonucu şu anda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele ediyor. Sezon başında belediye başkanları olarak yeni bir adım attık. Eskişehirspor için yeniden mücadelenin fitilini ateşledik. Bu yıl şampiyon olarak profesyonel lige dönmesini hedefliyoruz. Şehrimizin kalbindeki Çarşı tramvay durağımızın ismini taraftarımızın isteğiyle Es Es durağı olarak değiştirdik. Eskişehirspor, Türkiye’nin en önemli Anadolu kulüplerinden. Yeniden küllerinden doğması en büyük arzumuz. Bu yıl ilk adımı atıp, Eskişehirspor’umuzun hak ettiği Süper Lige ulaşması için tüm kenti harekete geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yakın zamanda kaybettiğimiz Eskişehirspor’un efsanevi futbolcusu Fethi Heper ve Türkiye’ye amigo kültürünü getiren, Eskişehirspor taraftarının orkestra şefi Amigo Orhan olarak bilinen Orhan Erpek’i de saygı ve rahmetle anıyorum.

PORTRE

1970’te Eskişehir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de, lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Çalışma hayatına ağır ceza hakimi olarak başladı. Hakimliği bıraktıktan sonra avukatlığa dönen Ünlüce, 2002-2006 arasında Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Aynı dönemde Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve İç Anadolu Bölge Temsilciliği'ne seçildi. Eskişehir Barosu Çevre Komisyonu'nun kurucu başkanlığını üstlendi. 2016’da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliğine getirildi. Nisan 2018'de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atandı. Ünlüce, 31 Mart 2024 seçimlerinde 51.03 oyla belediye başkanı seçildi.