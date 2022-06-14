Esnaf, insaflı hırsız'a zaman tanıdı
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir hırsız, işletme sahibin ön tarafta olduğu büfenin yazar kasasından saniyeler içinde 400 TL çaldı. Kasadaki tüm paraları almayan hırsızın dikkatli davrandığı ve parayı götürdüğü anlar kameralara yansıdı.
Kütahya'nın Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki bir büfede, büfeyi işleten Yakup Kayseri (58), havanın sıcak olması sebebiyle işletmesinin ön bölümüne geçti. Bunu fırsat bilen bir şüpheli, büfenin açık bırakılan arka kapısından içeri girdi.
Şüpheli saniyeler içinde açık bırakılan yazar kasadan 400 TL'yi alıp
kayıplara karıştı. Kasada paraların olmadığını fark eden Kayseri, izlediği
güvenlik kameralarından büfeye hırsızın girdiğini belirledi. Durumun polise
bildirilmesiyle hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı.
DİKKATLİ HIRSIZ
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kasiyerin ön tarafta
oturduğu, hırsızın arka kapıdan içeri girdiği ve yazar kasayı açtığı görüldü.
Sık sık etrafını kontrol eden hırsız, kasadaki paraların bir bölümünü alıp aynı
yerden gittiği anlar kameralara yansıdı. Tüm paraları almayan şüphelinin bu
hareketi 'insaflı hırsız' dedirtti.
"TÜM PARALARI ALMIYOR"
Olayın
pazar günü öğle saatlerinde yaşandığını belirten Kayseri, “İçerisi sıcak olduğu
için büfenin ön tarafına oturmaya çıktım. Hırsız bu sırada beni takip ediyormuş.
Arka kapıda açık olduğu için büfenin içine giriyor. Açık olan kasadan paramı
alıp kaçıyor. Birkaç saniyede 400 TL’yi götürüyor. Diğer paralara dokunmuyor” diye konuştu.
"ZAMANI VAR"
Hırsıza seslenen Kayseri, “Çalan
arkadaş paramızı geri getirirse şikayetçi olmayız. İhtiyacı olduğu için o an
almış olabilir. Ama paramızı geri getirirse şikayetçi olmayacağız. Hala zamanı
var. Paramızı getirsin” dedi.
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