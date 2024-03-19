Kocaeli'nde 'zam' kavgası: Kiracısını bacağından vurdu!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Z.T., kira artışı sebebiyle tartıştığı kiracısı S.Y.'yi tabanca ile bacağından vurdu.

DHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 16:50
Kocaeli'nde 'zam' kavgası: Kiracısını bacağından vurdu!
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Olay, saat 15.00 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayide kumlama işi yapan S.Y.'nin dükkan sahibi Z.T., işyerine geldi.

Burada taraflar arasında kira artırımı sebebiyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında Z.T., yanındaki tabanca ile S.Y.'yi sağ bacağından vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli Z.T.'nin bir süre sonra Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu bildirildi.

Şüpheli Z.T.'nin 2009 yılında araç park meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi tabanca ile vurarak öldürmekten hüküm giydiği, yakın zamanda da tahliye olduğu bildirildi.

 


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