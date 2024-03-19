Husumet kavgasında silahlar konuştu: 1 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak'ta 34 HTB 992 plakalı otomobiliyle seyreden Emre T. (42) aralarında husumet olduğu belirtilen Ümit Y. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Emre T. aracından inerken silahla boynundan yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Ekipler, olayın ardından kaçan Ümit Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemede, olayda kullanılan tabanca bulundu.
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