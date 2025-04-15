Esra Erol'da programında akılalmaz olay: 21 yaşındaki Cuma 47 yaşındaki kayınvalidesini hamile bıraktı!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 11:05

Güncelleme: 15.04.2025 - 11:05

Sosyal medya, son günlerde şaşkına çeviren bir yasak aşk hikayesini konuşuyor. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla ünlü televizyon programı Esra Erol’a başvurdu.

21 yaşındaki Cuma’nın, 47 yaşındaki kayınvalidesi Güldane Şahin ile yasak bir ilişki yaşadığı ve kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.

Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra, kayınvalidesi Güldane Şahin’in evine sıkça gitmeye başladığı ve samimiyetlerinin ilerlediği belirtildi.

HAMİLELİK İDDİASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Esra Erol programında, Dilek Şahin nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane'yi birlikte gördüğünü ancak bu durumu ailesine anlatması halinde tehdit edildiğini belirtti. Programda, Dilek’in gözyaşları içinde yaşadığı psikolojik baskıyı anlatırken, "Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum" ifadelerini kullandı.

En dikkat çekici gelişme ise, kayınvalide Güldane’nin Cuma’dan üç aylık hamile olduğunun öğrenilmesiydi. Bu skandal olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dilek Şahin, babası Turan Şahin ile birlikte programa katılarak, annesinin nişanlısı Cuma'yı kaçırdığını iddia etti. Aile içinde yaşanan bu gerilimli olay, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve birçok kullanıcı bu yasak aşkın sonuçlarını tartışmaya başladı.