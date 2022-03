Et fiyatlarına gelen zamlara sert tepki: Altmış beş yaşındayım, yediğim yemeği azalttım

23 Mart 2022 Çarşamba, 12:05

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Kurumun yeni fiyat listesi internet sitesinde yer aldı. Yapılan zamların ardından 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.

Cumhuriyet TV ekibi olarak, yurttaşlara et fiyatlarına gelen son zamlarla ilgili ne düşündüklerini sorduk.

'BAK ET-BALIK KURUMU, KAÇ AYDIR GİRMİYORUM İÇERİ'

Uzun süredir et alamadığını ve yemeklere et yerine patates eklediğini söyleyen bir yurttaş, yapılan zamlara isyan etti. Yemeklerde porsiyonu da küçülttüğünü belirten yurttaş, ''3-4 aydır et alamıyorum. Patates koyuyorum onun yerine. Alamıyorun, çok pahalı. Bir tek et değil ki. 25 liraya aldığım peyniri 50 liraya alıyorum. Yemeği bile azalttım. Bu yaşta işe gidiyorum, bu yaşta işe gidiyorsam, utanılsın. Altmış beş yaşındayım, hasta bakmaya gidiyorum, üstüme yeleğimi giyiyorum oturuyorum. Bu sene yaşadıklarımı hiç yaşamadım. Bu kış çok kötü geçti. Ekmeğimi suyumu komşularım karşıladı. Hep 'Fiyatları düşüreceğiz' diyorlar. Ama düşürmüyorlar. Bak Et Balık Kurumu. Kaç aydır girmiyorum içeri. Şimdi yapacağım yemeği hesaplıyorum, ona göre malzemesini alıyorum'' ifadelerini kullandı.

Bir başka yurttaş ise, et fiyatlarına tepki göstererek sözlerine şu şekilde devam etti:

''Sonuna kadar soyuyorlar milleti. Yine de utanmıyorlar, bir şey yokmuş gibi davranıyorlar. 'Allah Allah' diyorlar, Allah'tan korkmuyorlar.''