Etimesgut Belediyesi’nden ‘15 Temmuz’ kararı: Anma yapılmayacak

Yayınlanma: 11.07.2024 - 11:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 11:00

FETÖ'nün 2016’daki darbe girişimi sonrası “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında bir anma günü olarak kutlanan 15 Temmuz için Etimesgut Belediyesi yeni bir karar aldı.

CHP’li Etimesgut Belediyesi tasarruf tedbirleri kapsamında belediyenin herhangi bir etkinlik organize etmeyeceğini duyurdu.

Belediye’den konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle:

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup, Raporumuz Yüce Meclisin görüşüne arz olunur.”

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, 31 Mart Yerel Seçimleri sonucu yüzde 56,62 oy alan Erdal Beşikçioğlu Belediye Başkanı olmuştu.