Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:45

Güncelleme: 21.04.2025 - 09:45

EÜAŞ'a 601 teknisyen ve büro görevlisi, TEİAŞ'a ise 435 tekniker ve destek personeli olmak üzere toplam 1036 kişi kadroya dahil edilecek. Peki, EÜAŞ ve TEİAŞ personel alımı ne zaman? EÜAŞ ve TEİAŞ personel alımı başvuru şartları neler?

EÜAŞ VE TEİAŞ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

EÜAŞ, ülke genelindeki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla 574'ü teknisyen, 11'i engelli ve 16'sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 601 daimi işçi alımı yapacak.

EÜAŞ'a başvuru sürecinin ardından, 6-7 Mayıs tarihlerinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Kura sonucunda 2 bin 404 aday belirlenerek Adana, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek mülakatlara davet edilecek. Değerlendirmelerin ardından, 601 aday EÜAŞ bünyesinde istihdam edilecek.

EÜAŞ VE TEİAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kadrolara kimlerin başvurabileceğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 36 yaşından gün almamış bulunmaları gerekiyor.

Engelli kontenjanına başvuracak adaylarda en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranırken, diğer adayların endüstri meslek ya da teknik liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi veya Makine Teknolojisi gibi bölümlerinden mezun olmaları isteniyor.