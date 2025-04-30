Ev hapsi verilmişti: Şafak Başa hastaneye götürüldü

İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan ve ev hapsi adli kontrol uygulamasıyla tahliye edilen Şafak Başa göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye götürüldü.

Ev hapsi verilmişti: Şafak Başa hastaneye götürüldü
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Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 30.04.2025 - 04:16

İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan ve ev hapsi adli kontrol uygulamasıyla tahliye edilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’ya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Adli kontrol kapsamında evine götürülmesi planlanan Başa, göğüs ağrıları şikâyetiyle Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Başa’nın ilk etapta tetkiklerinin yapılacağı öğrenildi.


Etiketler: #Şafak Başa #ibb #Hastane

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