'Ev satma' vaadiyle dolandırıcılık iddiası: 2 zanlı tutuklandı
Mersin'de ev satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, polise başvuran İ.N, icra müdürü ve vergi dairesinde tanıdığı memurun olduğunu öne süren bir kişinin, kendisine icradan satışa çıkacak daire için kolaylık sağlayabileceğini söylediğini belirtti.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Bu kişiye 98 bin lira, kendisini vergi dairesi memuru olarak tanıtan kişiye de 100 bin lira veren ve herhangi bir daire satışı yapılmayan İ.N, para verdiği kişilere ulaşamaması üzerine şikayetçi oldu.
İ.N'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin K.G. (56) ve V.B. (30) olduğunu belirledi.
TUTUKLANDI
Düzenlenen operasyonla K.G. ve V.B. yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen 90 bin 200 lira İ.N'ye teslim edildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, söz konusu zanlıların bir motorla trafikte seyir halinde olması, icra müdürlüğüne ellerinde parayla giriş-çıkış yapmaları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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