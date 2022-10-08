Ev yangınında 17 yaşındaki Büşra'nın şüpheli ölümü
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir dairede çıkan ve içerisinde bulunan 17 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği yangın ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin bir odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 17 yaşındaki Büşra Kabataş’ın yandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SIKI TUTULDU
Olayın ardından iki taraftan da şerit çekilen sokak tamamen insan ve araç trafiğine kapatıldı. Sokağa hayatını kaybeden genç kızın yakınları hariç kimsenin girmesine izin verilmedi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından 17 yaşındaki çocuğun cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Çevik kuvvet ekipleri ve polis ekipleri saatlerce bölgeden ayrılmadı.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Hayatını kaybeden Büşra'nın yangın sırasında evde yalnız olduğu iddia edildi. Büşra Kabataş'ın cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde de durulduğu öğrenildi. 17 yaşındaki çocuğun asıl ölüm sebebinin otopsinin ardından belli olacağı öğrenilirken, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, konuyla ilgili detaylı ve geniş çaplı incelemelerinin devam ettiği belirtildi.
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