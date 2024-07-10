Marmaris'te 9 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 15:02
Marmaris'te 9 düzensiz göçmen yakalandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelendikleri 2 aracı Armutalan Mahallesi'nde durdurdu.

Ekipler, araçlarda Suriye, Filistin ve Fas uyruklu 9 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu ileri sürülen S.K, A.O. ve F.T'yi yakaladı.

Göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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