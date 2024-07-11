Hareket halindeki TIR'dan atlayan 7 kaçak göçmen yaralandı!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 09:31

Güncelleme: 11.07.2024 - 09:31

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri TIR ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarına kaçak göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Demircihalil köyü yakınlarında A.A. idaresindeki 34 ERE 580 plakalı TIR'a "dur" ihtarında bulundu.

Sürücü ihtara uymayarak kent merkezine doğru manevra yaptı. Bu sırada TIR'ın dorsesindeki brandayı yırtan göçmenlerden 7'si yola atladı.

TIR, Çağlayan Kavşağı'nda ekipler tarafından durduruldu. TIR'ın dorsesinde 51 kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslar tarafından yolda bulunan 7 yaralı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 2 kaçak göçmenin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçak göçmenler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada tabanca, bıçak, tel kesme makası ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü A.A. gözaltına alındı.