Yayınlanma: 14.08.2023 - 13:54

Güncelleme: 14.08.2023 - 13:54

Evde bakım maaşı alan yurttaşlar, ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle beraber evde bakım maaşı sorgulama işlerimini hızlandırdı. Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı en çok aranalar listesine girdi. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 2023 Ağustos evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar?İşte ayrıntılar...

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Ağustos ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama gelmedi.

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre Ağustos ayı ödemelerinin de 15 Ağustos tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz 2023 zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Evde bakım aylıkları 4 bin 337 TL iken düzenleme ile yüzde 17,55'lik zam oranı sonrasında 5 bin 98 TL oldu.