Evde boğazı kesilmiş halde bulundu: Katili en yakını çıktı!
Samsun'un Atakum ilçesinde F.Y. (41), eşi evde Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde buldu. Kadının yaşamını yitirdiği belirlenirken, ifadesi için emniyete götürülen F.Y., eşinin kolundaki bileziklerin çalındığını söyledi.
Olay, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi 1040'ıncı sokaktaki sitenin 13’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, telefonla eşi Kader Yıldırım'a ulaşamayan F.Y., eve gitti.
Kapıyı açan F.Y., 2 çocuk annesi eşini boğazı kesilmiş halde kanlar içerisinde buldu. F.Y.’nin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Kader Yıldırım’ın yaşamını yitirdiği belirledi. Kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna, eşi F.Y. ise ifadesi için emniyete götürüldü.
F.Y.'nin ilk ifadesinde, eşinin kolundaki bileziklerin çalındığını söylediği öğrenildi.
KATİL KUZENİ ÇIKTI
Cansız bedeni bulunan Kader Yıldırım'ın (39), aynı binada oturan halasının oğlu M.I. (32) tarafından öldürüldüğü belirlendi.
M.I.'nin ilk ifadesinde, birine 300 bin TL borcu olduğunu, Kader Yıldırım'ın bileziklerini kolundan alıp borcu ödemek için cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söylediği öğrenildi.
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